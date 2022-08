Elezioni 2022, ‘nodo’ Casellati in Veneto. Bond: “Lascio il partito” (Di sabato 20 agosto 2022) (Adnkronos) – Sorpresa, malumore e un generale clima di smobilitazione. E’ questo il ‘mood’ che si respira nella base di Forza Italia in Veneto, mentre si avvicina l’appuntamento elettorale del 25 settembre. Mugugni legati soprattutto alle scelte dei vertici del partito sulla composizione delle liste, che vanno presentate entro il 22 agosto. E’ stata accolta con un certo stupore, per esempio, la decisione di ‘dirottare’ in Basilicata la candidatura della Presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati, padovana eletta in Veneto alle ultime politiche del 2018. Nel collegio che in un primo momento sembrava destinato alla seconda carica dello Stato (Veneto 1) sarà invece candidata la bolognese Anna Maria Bernini, capogruppo azzurra a Palazzo Madama. Le ultime liti interne e gli strascichi della caduta ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 20 agosto 2022) (Adnkronos) – Sorpresa, malumore e un generale clima di smobilitazione. E’ questo il ‘mood’ che si respira nella base di Forza Italia in, mentre si avvicina l’appuntamento elettorale del 25 settembre. Mugugni legati soprattutto alle scelte dei vertici delsulla composizione delle liste, che vanno presentate entro il 22 agosto. E’ stata accolta con un certo stupore, per esempio, la decisione di ‘dirottare’ in Basilicata la candidatura della Presidente del Senato Maria Elisabetta, padovana eletta inalle ultime politiche del 2018. Nel collegio che in un primo momento sembrava destinato alla seconda carica dello Stato (1) sarà invece candidata la bolognese Anna Maria Bernini, capogruppo azzurra a Palazzo Madama. Le ultime liti interne e gli strascichi della caduta ...

