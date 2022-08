Eduardo Ricciardelli in scena con ‘Capitan Fracassato’

Leggi su anteprima24

(Di sabato 20 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Lunedì 22 agosto, alle ore 21.30, in largo Santa Maria dei Barbuti, nel centro storico di Salerno, nell’ambito della XXXVII edizione della rassegna estiva di teatro “Barbuti Festival”, per la Notte dei Barbuti, Teatraltro presenta “Capitan Fracassato” di e con. Inanche: Valerio, Susy Parlante, Sebastiano Roscigno, Alessandra De Concilio, Dada Montefusco. Regia di(ingresso 10 euro). La piece, prodotta da Teatraltro, vincitrice del Premio Speciale Testaccio Comic Off, racconta di una compagnia scalcagnata che, alla ricerca della fama, intraprende un lungo viaggio verso Parigi, con l’ambizione di recitare alla corte del Re Sole, uomo che si dice non ridesse mai. Alla guida Capitan ...