DAZN | ARRIVATI I PRIMI DATI DI ASCOLTO JUVENTUS-SASSUOLO È LA PRITITA PIÙ VISTA

(Di sabato 20 agosto 2022) DAZN, nonostante i mille problemi, porta con se una novità per gli appassionati di ascolti tv. Arrivano idella rivelazione auditel della prima giornata di Serie A. Lunedì 15 agosto erano oltre 1 milione di telespettatori a seguire. Si tratta della partita piùdella prima giornata calcistica. Milan-Udinese raccoglie 640.000 telespettatori, mentre Verona-Napoli 636 mila. BubinoBlog con la rubrica Serie A-uditel da una sorta di anticipo per capire l’andamento delle fasce auditel (non sono ireali delle partite). DAZN fa sapere che nel complesso sono stati circa 3.7 milioni i telespettatori che si sono sintonizzati per seguire il calcio della Serie A. Neiappena riportati, non rientrano i dispositivi con il sistema operati iOS. Inoltre nei ...

... nel complesso il tecnico ha avuto buone sensazioni dai nuovi: uno su tutti il centravanti ...45 al Mapei Stadium di Reggio Emilia, verrà trasmessa in diretta streaming su. La piattaforma ...E non crediamo che siamoal termine di questa corsa al biglietto: con grande probabilità, ...in radiocronaca La partita Bari - Palermo sarà visibile in diretta tv e streaming grazie a, ...Torna il campionato di calcio di Serie A e tornano i disservizi sulla piattaforma tv di Dazn, e la polemica oltre che dai tifosi arriva anche dai politici impegnati nella campagna elettorale. Dopo alc ...(Adnkronos) – Problemi per Dazn e difficoltà per gli utenti che cercano di guardare in streaming le partite Salernitana-Roma e Spezia-Empoli, valide per la prima giornata del campionato di Serie A. “A ...