Dalla Regione al Parlamento Ue | De Angelis dominus di Frosinone

Se c'è un politico in Ciociaria a cui si può opportunamente attribuire la qualifica di dominus del Pci prima, e di tutte le sue declinazioni future poi, questi è Francesco De Angelis. Nel partito che fu di Togliatti, Longo e Berlinguer, De Angelis ha percorso passo dopo passo tutto il cursus honorum dell'"apparatchik" tipo. Segretario provinciale della Fgci di Frosinone dal 1982 al 1985, nello stesso anno (1985) entra a far parte della segreteria del Pci di Frosinone e viene eletto consigliere al comune di Ripi, suo paese di nascita. Negli anni difficili della transizione dal Pci al Pds è eletto segretario del partito del capoluogo ciociaro. Sta al timone della corazzata rossa con mano ferma cercando di contenere al meglio le tentazioni scissionistiche dei duri e puri. Dal 1987 al 1990 ricopre ...

