Canale189 : CSV Taranto: tornano le Idee di rete per la promozione e la formazione del volontariato -

Corriere di Taranto

... una grande festa del volontariato che " grazie a Orsara Soccorso e in collaborazione con il... Info www.murgiaenjoy.it Esplorando Bari eTra gli appuntamenti del fine settimana proposti da ...Paolo PONZIO, all'associazionedidi Francesco RIONDINO, l'agenzia per escursioni '100 Masserie in tour' e alla nota associazione toscana denominata I COLORI PER LA PACE di Antonio ... CSV Taranto: tornano le Idee di rete