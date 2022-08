Covid | dal 1° settembre i docenti No vax possono tornare in classe

(Di sabato 20 agosto 2022) ANo vaxa insegnare in. A stabilirlo è una nota del ministero dell’Istruzione inviata a tutte le scuole ieri, 19 agosto, e pubblicata sul sito del Miur. Lo stesso vale anche per il personale Ata e quello amministrativo. A fine del mese corrente decade, quindi, la misura che riteneva la vaccinazione contro il Coronavirus un requisito essenziale per svolgere le attività didattiche a contatto con gli alunni. Le precedenti normative indicavano agli insegnanti sprovvisti del vaccino di svolgere «attività di supporto all’istituzione scolastica». Ora, tuttitra le mura scolastiche perché – come si legge nel documento – «non sono rinvenibili i presupposti normativi per una rinnovata pianificazione ...

Per gli studenti che a settembre torneranno tra i banchi di scuola, con regole ancora da definire per quanto riguarda la protezione- 19, arriva una novità. Una nota del Miur, il Ministero dell'Istruzione, inviata venerdì 19 agosto a tutte le scuole stabilisce che i docenti no Vax potranno tornare in classe e tenere ...