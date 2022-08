Canoa, Carlo Tacchini: “Sono molto soddisfatto per il bronzo, ora punto a una medaglia anche nei 5000 metri” (Di sabato 20 agosto 2022) Dopo l’argento conquistato ieri da Nicolae Craciun e Daniele Santini nella specialità non olimpica del C2 1000 maschile, è stata ancora la canadese a portare gioie in casa Italia. Nella tarda mattinata odierna è infatti arrivata una bellissima medaglia di bronzo nel C1 maschile grazie a uno strepitoso Carlo Tacchini, autore di una grande prova chiusa in terza posizione in 3:51.637, a 1.956 di distanza dall’oro del romeno Catalin Chirila. “Bellissima e pesantissima medaglia – ha affermato subito dopo la gara il nativo di Verbania – E’ stata una stagione difficile, avevo tanti brutti dubbi in testa dopo la mancata qualificazione a Tokyo. Già ai Mondiali ero stato contento, la medaglia di oggi mi rende molto soddisfatto”. Canoa velocità, ... Leggi su oasport (Di sabato 20 agosto 2022) Dopo l’argento conquistato ieri da Nicolae Craciun e Daniele Santini nella specialità non olimpica del C2 1000 maschile, è stata ancora la canadese a portare gioie in casa Italia. Nella tarda mattinata odierna è infatti arrivata una bellissimadinel C1 maschile grazie a uno strepitoso, autore di una grande prova chiusa in terza posizione in 3:51.637, a 1.956 di distanza dall’oro del romeno Catalin Chirila. “Bellissima e pesantissima– ha affermato subito dopo la gara il nativo di Verbania – E’ stata una stagione difficile, avevo tanti brutti dubbi in testa dopo la mancata qualificazione a Tokyo. Già ai Mondiali ero stato contento, ladi oggi mi rende”.velocità, ...

nikizag7 : RT @RaiSport: Canoa velocità: bronzo per Carlo Tacchini nella C1 1000 metri. Guarda il video ?? - Eurosport_IT : Carlo Tacchini conclude la gara in terza posizione e porta a casa la medaglia di bronzo ?????? - AdesadesSanctis : RT @matmosciatti11: Medaglia di bronzo per Carlo #Tacchini nel C1 1000 metri: l’azzurro ha fatto una parte finale di gara allucinante rimon… - RaiSport : Canoa velocità: bronzo per Carlo Tacchini nella C1 1000 metri. Guarda il video ?? - InterCLAzionale : RT @matmosciatti11: Medaglia di bronzo per Carlo #Tacchini nel C1 1000 metri: l’azzurro ha fatto una parte finale di gara allucinante rimon… -