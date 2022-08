Baseball, Serie A 2022: la Fortitudo vince gara-2 delle semifinali scudetto. Serie in parità (Di sabato 20 agosto 2022) La semifinale tra Parma e Fortitudo valida per accedere all’atto Finale della Serie A di Baseball 2022 rischia di diventare davvero una splendida Serie. Dopo la vittoria dei parmigiani nella prima sfida Bologna si è infatti presa di prepotenza la seconda disputa, vincendo con il risultato di 0-7 e ripristinando gli equilibri. Un risultato maturato grazie a un secondo inning da fuochi d’artificio da parte dei bolognesi, contrassegnato dalla bellezza di sette punti arrivati grazie a due bunt – prima di Liberatore, poi di Dobboletta – alla base su ball di Josephina che ha concesso a Liberatore di andare a segno oltre che a un super doppio da tre punti di Gonzalez e un doppio profondo al centro di Lampe. Dopo un terzo inning senza sussulti, Parma rientra ... Leggi su oasport (Di sabato 20 agosto 2022) La semifinale tra Parma evalida per accedere all’atto Finale dellaA dirischia di diventare davvero una splendida. Dopo la vittoria dei parmigiani nella prima sfida Bologna si è infatti presa di prepotenza la seconda disputa,ndo con il risultato di 0-7 e ripristinando gli equilibri. Un risultato maturato grazie a un secondo inning da fuochi d’artificio da parte dei bolognesi, contrassegnato dalla bellezza di sette punti arrivati grazie a due bunt – prima di Liberatore, poi di Dobboletta – alla base su ball di Josephina che ha concesso a Liberatore di andare a segno oltre che a un super doppio da tre punti di Gonzalez e un doppio profondo al centro di Lampe. Dopo un terzo inning senza sussulti, Parma rientra ...

