Arsenal, niente convocazione per Pepé: cessione in vista (Di sabato 20 agosto 2022) Il tecnico dell'Arsenal Mikel Arteta ha scelto di non convocare per la prossima partita Nicolas Pepé: l'attaccante esterno è... Leggi su calciomercato (Di sabato 20 agosto 2022) Il tecnico dell'Mikel Arteta ha scelto di non convocare per la prossima partita Nicolas: l'attaccante esterno è...

sportli26181512 : Arsenal, niente convocazione per Pepé: cessione in vista: Il tecnico dell'Arsenal Mikel Arteta ha scelto di non con… - Danielbluesman : Ma solo and non fotte niente se ha il tatuaggio dell’ arsenal o no? - mikelelomb : 'Tutto o niente: Arsenal': per entrare capire meglio cosa comporti la gestione di 25 giocatori da parte di un allen… - GiacominoLosT : @magliabandiera @AsrMardok @DobraEr @Asr1927Fabio @OfficialASRoma @AlessioBuzzanca manco per niente, la coppa coppe… - ClockEndItalia : Altro prestito per Rúnarsson, questa volta in Turchia. Niente diritto o obbligo di riscatto, l'islandese tornerà… -