Almanacco del 20-08-2022 ore 07:30 (Di sabato 20 agosto 2022) Almanacco del giorno venerdì 19 agosto Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Giovanni sacerdote il nome Giovanni viene dall’ ebraico significa dono del Signore veniva imposto ai bambini molto attesi e desiderati il proverbio si dice che rumore è felice ogni gesto dice sono nati oggi Coco Chanel Nanni Moretti Marco Materazzi Noi andiamo a fare gli auguri ai nostri nati di oggi ce l’abbiamo intanto salutiamo a Stefano Maria e Sabrina che sono in Turchia è ragazzi sono i Beati loro e nonostante tutto ci ascoltano dalla Turchia Fantastico Sono una un bel viaggio insomma a mee salutiamo anche Sara che si trova già colpita dalla dall’aria condizionata buon compleanno invece li avevamo visti Vediamo se arrivano a Federico a Giovanna e a Fabio Benissimo meglio di così allora Viaggio nel tempo veloci veloci presto che è tardi presto che parti 19 agosto ma ... Leggi su romadailynews (Di sabato 20 agosto 2022)del giorno venerdì 19 agosto Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Giovanni sacerdote il nome Giovanni viene dall’ ebraico significa dono del Signore veniva imposto ai bambini molto attesi e desiderati il proverbio si dice che rumore è felice ogni gesto dice sono nati oggi Coco Chanel Nanni Moretti Marco Materazzi Noi andiamo a fare gli auguri ai nostri nati di oggi ce l’abbiamo intanto salutiamo a Stefano Maria e Sabrina che sono in Turchia è ragazzi sono i Beati loro e nonostante tutto ci ascoltano dalla Turchia Fantastico Sono una un bel viaggio insomma a mee salutiamo anche Sara che si trova già colpita dalla dall’aria condizionata buon compleanno invece li avevamo visti Vediamo se arrivano a Federico a Giovanna e a Fabio Benissimo meglio di così allora Viaggio nel tempo veloci veloci presto che è tardi presto che parti 19 agosto ma ...

amaveronags1 : Almanacco ?? del giorno - sulsitodisimone : Santi del 20 Agosto 2022 - palermo24h : Almanacco del 20 agosto 2022 - adachivers : 4 of 5 stars to Almanacco del giallo 2005 - Julia by Giancarlo Berardi - FurioDetti : @Dissidente62 Buona notte. Fantastico l'Hagakure! Queste pillole sono meglio dell'Almanacco del Giorno Dopo... Te lo ricordi? -