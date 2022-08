Addio a Jessica Rambelli, una vita di impegno sociale (Di sabato 20 agosto 2022) Il lutto. Scomparsa a 60 anni, è stata volontaria in Humanitas Castelli e nell’associazione La Cosa Giusta. Leggi su ecodibergamo (Di sabato 20 agosto 2022) Il lutto. Scomparsa a 60 anni, è stata volontaria in Humanitas Castelli e nell’associazione La Cosa Giusta.

