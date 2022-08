(Di sabato 20 agosto 2022) Gli eventi datati 20Sequel pallone fosse entrato, forse si sarebbe parlato anche di lui e non solo di Diego. Il 201962 ha dato i natali a Carlos Tapia, campione del mondo nel 1986 che nella sfida contro gli uomini di Robson colpì un palo poco dopo la rete dei britannici. Quel match si disputò il 22 giugno, esattamente ventiquattro anni prima della scomparsa di Gianni Manzella. Lui è stato il giocatore con il maggior numero di presenze nella storia del Taranto. Oggi avrebbe compiuto novant’anni. Festeggia gli ottanta Aldo Strada, nove presenze in Serie A con il Varese e novantadue nel torneo cadetto tra i ‘Bosini’ e il Monza. GLIEROIDELCALCIO.COM (Antonio Capotosto) L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio.

rusembitaly : ??Il 19 agosto il regime di #Kiev sta preparando una provocazione eclatante alla centrale nucleare di #Zaporizhzhia… - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | L'@Inter ha deciso di togliere #Skrinar dal mercato - DiMarzio : #Calciomercato | L' @Inter sempre più vicina ad #Acerbi - Alfagamma28 : RT @sabrimaggioni: #DiMaio a #controcorrente ha detto che ad agosto non si votava da 100 anni: 100 anni fa non si è votato perché le prime… - ___D10___ : RT @puntualeh: 20 agosto 2019. Ci corre l’obbligo di ricordare! “Non abbiamo bisogno di uomini “con pieni poteri”, ma di persone che abbian… -

GP Austria, il programma di sabato 20su Sky Sport MotoGP Ore 8.55: prove libere 3 Moto3 Ore 9.50: prove libere 3 MotoGP Ore 10.50: prove libere 3 Moto2 Ore 11.50: Paddock Live Ore 12.15: ...Da più di duemila anni, puntuale e ineluttabile, si è presentato il Ferragosto, le "Feriae Augusti" istituite dall'Imperatore Augusto il 1, e spostate dal cristianesimo al 15. Tra angurie, ...La Gazzetta dello Sport, Il Corriere dello Sport e Tuttosport rappresentano i principali quotidiani sportivi in Italia. Punto di riferimento ogni giorno tanto per gli addetti ai lavori quanto per gli ...Nelle consultazioni in rete svoltesi il 16 agosto ha avuto 556 preferenze e si è piazzata terza dopo Teresa Manzo (708 voti) e Carmen Di Lauro (653 voti). Per lei, però, è arrivato un posto ...