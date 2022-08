Viabilità Roma Regione Lazio del 19-08-2022 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 19 agosto 2022)DEL 19 AGOSTOORE 10:20 GIUSEPPE CUTRUPI BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO DALLA PROVINCIA DI VITERBO, IN PARTICOLARE NELLA ZONA CIRCOSTANTE IL LAGO DI VICO, SI E’ VERIFICATO UN INCIDENTE SULLA SP39 VALLE DI VICO ALL’ALTEZZA DELLA LOCALITA’ PUNTA DEL LAGO. LA STRADA E’ AL MOMENTO CHIUSA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. RIMANIAMO NEL VITERBESE, CIRCONE INTENSA NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI RONCIGLIONE E SORIANO NEL CIMINO. SCENDIAMO PIU’ A SUD, TRAFFICO IN AUMENTO IN PROSSIMITA’ DELLE LOCALITA’ MARITTIME, NELLO SPECIFICO TRVIAMO RALLENTAMENTI SULLA LITORANEa A TORVAIANICA E LAVINIO, SULLA PONTINA NEI PRESSI DI PORTO BADINO, A TERRACINA E A FORMIA. RICORDIAMO CHE SULLA METRE SONO SOSPESI I LAVORI NOTTURNI TRA ...