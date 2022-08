Ultime Notizie Roma del 19-08-2022 ore 17:10 (Di venerdì 19 agosto 2022) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno casa Ruberti 1 l di Frosinone con una minaccia ha visto come protagonista il capo di gabinetto del sindaco di Roma io li ammazzo ti sente nel video devono venire a chiedere scusa per quello che mi hanno chiesto non mi dicono io metti come devono inginocchiarsi davanti si sente urlare Albino Ruberti per evitare strumentalizzazioni che possano ledere il prestigio dell’istituzione che rappresenti rimette il mio mandato da capo di gabinetto scrive una lettera di dimissioni inviata al sindaco Gualtieri Ruberti nel video pubblicato dal foglio si sarebbe scagliando contro un certo Vladimir è un certo Adriano avete sarebbe venuta al ristorante Il Pepe Nero nel video oltre a Roberto protagonisti della Lite sarebbero appunto ladimiro Broker assicurativo fratello di Francesco De ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 19 agosto 2022)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno casa Ruberti 1 l di Frosinone con una minaccia ha visto come protagonista il capo di gabinetto del sindaco diio li ammazzo ti sente nel video devono venire a chiedere scusa per quello che mi hanno chiesto non mi dicono io metti come devono inginocchiarsi davanti si sente urlare Albino Ruberti per evitare strumentalizzazioni che possano ledere il prestigio dell’istituzione che rappresenti rimette il mio mandato da capo di gabinetto scrive una lettera di dimissioni inviata al sindaco Gualtieri Ruberti nel video pubblicato dal foglio si sarebbe scagliando contro un certo Vladimir è un certo Adriano avete sarebbe venuta al ristorante Il Pepe Nero nel video oltre a Roberto protagonisti della Lite sarebbero appunto ladimiro Broker assicurativo fratello di Francesco De ...

peacelink : 'Cala la produzione di #gas in #Russia per effetto delle #sanzioni dell’#Ue' - giuliog : Ucraina ultime notizie. Russia verso taglio del 20% della produzione gas in ottobre - VesuvioLive : Spaccio, sorpreso con l’eroina a due passi dall’outlet La Reggia: era con un minore - RedazioneDedalo : Palermo – Covid Sicilia: 1.794 positivi, 18 decessi, 4.383 i guariti - News24_it : Elezioni politiche 2022, ultime notizie: M5s pubblica i nomi di tutti i candidati, Salvini: Oggi chiudiamo le liste… -