Tina Cipollari: svelato quanto guadagna ad Uomini e Donne, incredibile (Di venerdì 19 agosto 2022) Sapete quanto guadagna Tina Cipollari a Uomini e Donne? svelato il suo cachet Tina Cipollari è senza dubbio una delle protagoniste più amate e seguite di Uomini e Donne. La vamp di Frusinate continua a riscuotere molto successo da parte del pubblico, anche se negli ultimi anni i suoi litigi con Gemma Galgani pare stiano iniziando a stufare i telespettatori. Il suo atteggiamento, spesso, “aggressivo”, poco piace ma c’è da dire che c’è anche chi le da ragione. Una delle domande più frequenti che si chiede il pubblico è quanto ammonta il suo stipendio. Quello che possiamo dirvi è che non è poco… Ma andiamo a vedere i dettagli. Tina ... Leggi su formatonews (Di venerdì 19 agosto 2022) Sapeteil suo cachetè senza dubbio una delle protagoniste più amate e seguite di. La vamp di Frusinate continua a riscuotere molto successo da parte del pubblico, anche se negli ultimi anni i suoi litigi con Gemma Galgani pare stiano iniziando a stufare i telespettatori. Il suo atteggiamento, spesso, “aggressivo”, poco piace ma c’è da dire che c’è anche chi le da ragione. Una delle domande più frequenti che si chiede il pubblico èammonta il suo stipendio. Quello che possiamo dirvi è che non è poco… Ma andiamo a vedere i dettagli....

Gabriel31207824 : @SkyTG24 A me non mi piace ??Tina Cipollari non dice parolacce basta .!Prossimo a Settembre Uomini e Donne Tina Cipo… - Gabriel31207824 : @uominiedonne A me non mi piace??Tina Cipollari è scema sempre scema.però Lei Tina non dice parolacce stare zitta ba… - MarioFCIM : Il #ManchesterUnited tre giorni fa trattava #Rabiot e oggi prende #Casemiro. Un po' come provarci una sera con Tin… - tizianasullalun : Caro @alfosignorini perché non chiami questi 7 poi gli altri scegli tu ?? Perché tra i nomi che circolano... ?? Te… - lontanissimo_ : Io cmq ormai non comprendo quasi mai di che si parla qui sopra polemiche litigi gruppetti ecc io sto benissimo nell… -