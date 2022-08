(Di venerdì 19 agosto 2022) Tensione in avvio di seduta sui titoli di Stato europei, con lotra Btp etedeschi a 223dopo la chiusura a quota 221 di ieri. Il rendimento del prodotto del Tesoro ha raggiunto ...

fisco24_info : Spread Btp-Bund: apre in rialzo a 223 punti base: Rendimento del prodotto del Tesoro ha raggiunto il 3,4% - Bluff66 : @profgviesti @gianfrancomanco Il problema è chi viene mandato a governare che non va a Bruxelles a pretendere o gli… - CarloB30482104 : RT @ansa_economia: Spread Btp-Bund: chiude calmo a 221 punti base. Il rendimento del prodotto del Tesoro al 3,3% #ANSA - padovesi58a : Spread Btp-Bund: chiude calmo a 221 punti base - Faido1Alessio : Spread Btp-Bund: chiude calmo a 221 punti base -

