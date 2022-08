Serie A, giornata 2: 3 portieri da non schierare al fantacalcio (Di venerdì 19 agosto 2022) Al termine della prima giornata di campionato, ci si ritrova con dieci squadre a tre punti e dieci a zero, con nessun pareggio registrato. Da qui si parte con la seconda giornata di Serie A ed ecco, allora, i 3 portieri da non schierare al fantacalcio. Tralasciando l’imprevedibile big match tra Atalanta e Milan, ci si sofferma su alcune compagini che hanno l’obbligo di fare bene, ma che rischiano una sonora sconfitta: la Salernitana impegnata contro l’Udinese, lo Spezia contro l’Inter e la Sampdoria che ospita la Juventus. Match delicato anche quello tra Sassuolo e Lecce. Entrambi i club arrivano da un pesante ko, con prestazioni però differenti: i neroverdi subendo tre gol dalla Juventus, i salentini perdendo in extremis (per 1-2) contro l’Inter. Serie A, ... Leggi su 11contro11 (Di venerdì 19 agosto 2022) Al termine della primadi campionato, ci si ritrova con dieci squadre a tre punti e dieci a zero, con nessun pareggio registrato. Da qui si parte con la secondadiA ed ecco, allora, i 3da nonal. Tralasciando l’imprevedibile big match tra Atalanta e Milan, ci si sofferma su alcune compagini che hanno l’obbligo di fare bene, ma che rischiano una sonora sconfitta: la Salernitana impegnata contro l’Udinese, lo Spezia contro l’Inter e la Sampdoria che ospita la Juventus. Match delicato anche quello tra Sassuolo e Lecce. Entrambi i club arrivano da un pesante ko, con prestazioni però differenti: i neroverdi subendo tre gol dalla Juventus, i salentini perdendo in extremis (per 1-2) contro l’Inter.A, ...

