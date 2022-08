Today.it

... non ancora fissati (la salma delstata trasferita all'obitorio di Mestre). E gi si sta pensando a come poter ricordare in modo tangibile il talentuoso. Parole di vicinanza le ha ...MOGLIANO - Rugbystatrovato senza vita in casa: la tragedia a Maerne, in provincia di Venezia. Qui viveva Filippo Dalla Venezia , giovanein forza al Mogliano Rugby, studente: giocava per la società ... Rugbista 18enne trovato morto in casa Maerne, dolore e sgomento per la morte di Filippo Dalla Venezia, trequarti del Mogliano Rugby under 19. Il lutto della società e del Comitato regionale della Fir: «Affranti dalla prematura scomparsa» ...MOGLIANO - Rugbysta 18enne trovato senza vita in casa: la tragedia a Maerne, in provincia di Venezia. Qui viveva Filippo Dalla Venezia, giovane rugbista in forza al Mogliano Rugby, studente: giocava p ...