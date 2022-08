Previsioni traffico: un sabato da “bollino nero” (Di venerdì 19 agosto 2022) DCIM100MEDIADJI 0167.JPGSaranno circa 340 mila i veicoli che transiteranno sulla rete di Autovie Venete nell’intero fine settimana. A caratterizzare questo weekend saranno l’esodo e il controesodo. In particolare, sarà un sabato da “bollino nero” per effetto delle ultime partenze per le vacanze (specie al mattino in direzione Lisert) e dei primi rientri dalle mete estive (specie al pomeriggio in entrata alla barriera). Rientri che si faranno sentire anche la domenica – giornata da bollino rosso – specie dal tardo pomeriggio. Un occhio di attenzione, specie il sabato, anche alla direttrice A23/A4 da Udine Sud in direzione Nodo di Palmanova e alla carreggiata ovest (direzione Venezia) dove si concentrerà il volume maggiore di traffico per effetto anche del ritorno dei lavoratori ... Leggi su udine20 (Di venerdì 19 agosto 2022) DCIM100MEDIADJI 0167.JPGSaranno circa 340 mila i veicoli che transiteranno sulla rete di Autovie Venete nell’intero fine settimana. A caratterizzare questo weekend saranno l’esodo e il controesodo. In particolare, sarà unda “” per effetto delle ultime partenze per le vacanze (specie al mattino in direzione Lisert) e dei primi rientri dalle mete estive (specie al pomeriggio in entrata alla barriera). Rientri che si faranno sentire anche la domenica – giornata darosso – specie dal tardo pomeriggio. Un occhio di attenzione, specie il, anche alla direttrice A23/A4 da Udine Sud in direzione Nodo di Palmanova e alla carreggiata ovest (direzione Venezia) dove si concentrerà il volume maggiore diper effetto anche del ritorno dei lavoratori ...

AllertApc : RT @LuceverdeRadio: ????? #Controesodo #Estivo previsioni #Traffico ?? Per la giornata di oggi #20agosto BOLLINO ROSSO ?? Dalla mattina alla… - pcbassignana : RT @LuceverdeRadio: ????? #Controesodo #Estivo previsioni #Traffico ?? Per la giornata di oggi #20agosto BOLLINO ROSSO ?? Dalla mattina alla… - LuceverdeMilano : ??? ??#Controesodo #Estivo previsioni #traffico ?? Giornata di oggi #20agosto ?? previsto traffico intenso con possi… - LuceverdeRadio : ????? #Controesodo #Estivo previsioni #Traffico ?? Per la giornata di oggi #20agosto BOLLINO ROSSO ?? Dalla mattina… - VelvetMagIta : Controesodo, #traffico sulle #autostrade da #bollinorosso #Velvet #VelvetMag -