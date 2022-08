“Popolo di invidiosi”: Briatore al veleno dopo il disastro al Twiga | Una sventura anche per la Gregoraci (Di venerdì 19 agosto 2022) Il maltempo delle ultime ore ha colpito pesantemente il lido Twiga, di Flavio Briatore. Alcuni commenti hanno mandato su tutte le furie l’imprenditore, che ha deciso di sfogarsi sui social. Nelle ultime ore il nord Italia è stato investito da un’ondata di maltempo senza precedenti; in particolare la Toscana è stata colpita da violente trombe d’aria, che non hanno risparmiato il lido di lusso Twiga, nella zona di Fronte dei Marmi. Diverse persone sui social hanno festeggiato la ‘sventura’ di Briatore, che non è riuscito a rimanere in silenzio di fronte alle offese e si è sfogato in un video pubblicato sul suo profilo Instagram: “Una tromba d’aria ha distrutto metà Twiga. In tanti hanno festeggiato”. Poi ha rivelato: “Leggendo i commenti sui social abbiamo fatto felice ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 19 agosto 2022) Il maltempo delle ultime ore ha colpito pesantemente il lido, di Flavio. Alcuni commenti hanno mandato su tutte le furie l’imprenditore, che ha deciso di sfogarsi sui social. Nelle ultime ore il nord Italia è stato investito da un’ondata di maltempo senza precedenti; in particolare la Toscana è stata colpita da violente trombe d’aria, che non hanno risparmiato il lido di lusso, nella zona di Fronte dei Marmi. Diverse persone sui social hanno festeggiato la ‘’ di, che non è riuscito a rimanere in silenzio di fronte alle offese e si è sfogato in un video pubblicato sul suo profilo Instagram: “Una tromba d’aria ha distrutto metà. In tanti hanno festeggiato”. Poi ha rivelato: “Leggendo i commenti sui social abbiamo fatto felice ...

