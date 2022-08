Pietro Santetti | il cavaliere impavido volta pagina

(Di venerdì 19 agosto 2022) Dopo 24 anni di competizioni a cavallo,si è ritirato per scrivere un romanzo. Che ha a che fare con l’equitazione, un ambiente dalle «dinamiche spietate», e con un’amicizia «di ferro» (spoiler: c’è anche lo zampino di Ernest Hemingway)

Mondadori : Lucio ha diciannove anni ed è quello che, nell’ambito dell’equitazione, si chiama cavaliere. Nel suo orizzonte ci s… - Mondadori : Si inizia a parlare delle novità in arrivo in libreria a fine mese: @QdSit segnala, tra gli altri, anche 'Uomini di… -

Vanity Fair Italia

... Diana Gabaldon Editore: Mondadori Collana: Oscar Fantastica Genere: ambientazione storica Quando accadrà dillo alle api è disponibile per l'acquisto online Uomini di cavalli Autore:...Tutti gli uccelli nel cielo di Charlie Jane Anders Uomini di cavalli diLibri da leggere su Kindle ad agosto Da La ladra di profumi a Tutti gli uccelli nel cielo , di seguito abbiamo ... Desiderio di futuro Questo articolo è pubblicato sul numero 34/35 di Vanity Fair in edicola fino al 30 agosto 2022 Questa estate, in una piccola isola della Grecia, ho incontrato un uomo e una donna all’inizio della loro ...