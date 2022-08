Omicron | Bassetti | “Centaurus più letale? Andiamoci piano”

(Di venerdì 19 agosto 2022) ROMA – “Non mi piace ora e non mi è mai piaciuto fare allarmismo sulle varianti. Quindi anche sunon voglio fare terrorismo. E’ più contagiosa e quindi ci troveremo, spero il più tardi possibile ma è comunque probabile, davanti a un aumento dei contagi come avvenuto con5, che ancora oggi rimane predominante. Ma sulla maggiore patogenicità di, per ora abbiamo solo studi in vitro e io vorrei valutare cosa succede nelle persone contagiate.quindi, le persone colpite danon hanno quadri clinici più gravi, visti i dati che ci arrivano dai paesi dove questa variante ha numeri più alti”. Così all’Adnkronos Salute Matteo, direttore della Clinica di malattie infettive al policlinico San Martino di Genova, commenta ...

I dati, inoltre, confermano che per il momento la variante più diffusa in Italia è ancora la5.: "Serve quarantena light o in autunno si blocca tutto"/ "Ecco la mia idea" Matteo ...... sarebbe più contagiosa e più aggressiva delle varieche si sono succedute finora. " Questo è un virus lontano parente di quello originale - sottolinea- Io ci andrei cauto prima di ...Si torna a parlare della variante Centaurus del Coronavirus, che secondo alcuni esperti potrebbe soppiantare Omicron in autunno. Ma Bassetti interviene per spegnere sul nascere eventuali allarmismi.Matteo Bassetti, capo delle Malattie Infettive di Genova, invita i colleghi ad andarci piano sulle sentenze a proposito della variante covid Centaurus.