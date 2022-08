Nucleare, Putin a Macron: 'Rischio di catastrofe a Zaporizhzhia' (Di venerdì 19 agosto 2022) Torna l 'allarme Nucleare in Ucraina dove la guerra è arrivata al giorno numero 177. L'allarme questa volta arriva dalle stanze del Cremlino e rimbalza fino a Paigi, al palazzo dell'Eliseo. Si rischia ... Leggi su leggo (Di venerdì 19 agosto 2022) Torna l 'allarmein Ucraina dove la guerra è arrivata al giorno numero 177. L'allarme questa volta arriva dalle stanze del Cremlino e rimbalza fino a Paigi, al palazzo dell'Eliseo. Si rischia ...

TgLa7 : La presidenza della Repubblica francese ha confermato che il presidente russo, Vladimir #Putin, ha dato il suo acco… - Agenzia_Ansa : Mosca pronta allo stop di Zaporizhzhia. L'Onu chiede di non farlo. Macron:'Sì di Putin alla missione Aiea alla cent… - LauraGaravini : Drammatico l’appello del sindaco #zaporizhzhia. Da parte dei russi sistematico terrorismo nucleare che rischia di p… - MiaomiaoCh : RT @aldotorchiaro: L’Aiea ha dichiarato rischio emergenza nucleare planetaria per le manovre dei militari di #Putin su centrale di #Zaporiz… - ravanin58 : RT @aldotorchiaro: L’Aiea ha dichiarato rischio emergenza nucleare planetaria per le manovre dei militari di #Putin su centrale di #Zaporiz… -