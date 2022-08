Nicolas Vaporidis è avvisato | “Saprei muovermi bene”: pronto a soffiargli l’occasione (Di venerdì 19 agosto 2022) Nicolas Vaporidis rischia di perdere una importante occasione di lavoro a causa di uno dei suoi migliori amici: dichiarazioni shock L’ex naufrago Nicolas Vaporidis (screenshot Mediaset)L’attore Nicolas Vaporidis ha conquistato in questi mesi un traguardo molto importante. L’attore non ha solo vinto l’ultima edizione andata in onda dell’Isola dei Famosi ma ha anche raggiunto un grande successo di pubblico. Una situazione che adesso potrebbe portare anche ad un clamoroso risvolto professionale. L’ex naufrago potrebbe infatti tornare ancora in Honduras ma questa volta non come concorrente ma come inviato. Il settimanale Chi ha infatti annunciato il possibile passaggio di Alvin al ruolo di opinionista e l’arrivo di Vaporidis al suo posto. L’attore a quanto pare non è però ... Leggi su direttanews (Di venerdì 19 agosto 2022)rischia di perdere una importante occasione di lavoro a causa di uno dei suoi migliori amici: dichiarazioni shock L’ex naufrago(screenshot Mediaset)L’attoreha conquistato in questi mesi un traguardo molto importante. L’attore non ha solo vinto l’ultima edizione andata in onda dell’Isola dei Famosi ma ha anche raggiunto un grande successo di pubblico. Una situazione che adesso potrebbe portare anche ad un clamoroso risvolto professionale. L’ex naufrago potrebbe infatti tornare ancora in Honduras ma questa volta non come concorrente ma come inviato. Il settimanale Chi ha infatti annunciato il possibile passaggio di Alvin al ruolo di opinionista e l’arrivo dial suo posto. L’attore a quanto pare non è però ...

