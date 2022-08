(Di venerdì 19 agosto 2022) Vengono compiute con unin dotazione ai Vigili del Fuoco le verifiche suldi san, dopo il fortunale di ieri. In piazza stamani opera una squadra del Nucleo Sapr (...

RaiNews : Fortissime raffiche di vento a #Venezia - AlexBazzaro : Da Venezia alla Toscana un pensiero alle vittime del maltempo. Immagini terribili. ?? - iconanews : Maltempo: Venezia, un drone ispeziona campanile San Marco - CMVenezia : RT @GruppoVeritas: Squadre di #OperatoriVeritas in azione, da questa mattina presto, per riparare ai danni causati dal #maltempo nella @CMV… - VerdiVeneto : RT @oggisettimanale: #Venezia, crolli dal campanile di San Marco a causa delle forti raffiche di vento, che ha soffiato fortissimo raggiung… -

VeneziaToday

Ieri sera, il Patriarcato di, dopo le verifiche tecniche compiute dalla Procuratoria di San Marco, aveva smentito la caduta di frammenti dal campanile a seguito degli eventi meteorologici. . ...Video del giorno, paura a: in piazza San Marco cadono frammenti del campanile Il maltempo si abbatte in provincia Maltempo, Zaia dichiara lo stato di emergenza. Il Presidente della Regione del Veneto con decreto (n. 66 del 18 agosto 2022) ha dichiarato lo stato di emergenza regionale a seguito dei violenti ...Vengono compiute con un drone in dotazione ai Vigili del Fuoco le verifiche sul campanile di san Marco a Venezia, dopo il fortunale di ieri. (ANSA) ...