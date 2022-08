Lo scontro Conte - Tuchel ora fa ridere. Ma il tedesco pensa ancora all'arbitraggio (Di venerdì 19 agosto 2022) Il nostro corrispondente da Londra Davide Chinellato commenta le dichiarazioni dell'allenatore del Chelsea Thomas Tuchel in vista della terza giornata ... Leggi su video.gazzetta (Di venerdì 19 agosto 2022) Il nostro corrispondente da Londra Davide Chinellato commenta le dichiarazioni dell'allenatore del Chelsea Thomasin vista della terza giornata ...

fcin1908it : Scontro Conte-Tuchel, multa per entrambi e una giornata di squalifica per il tedesco - TuttoQuaNews : RT @TuttoMercatoWeb: Scontro Conte-Tuchel, la FA squalifica l'allenatore del Chelsea. Per l'italiano solo una multa - _CalcioItaliano : RT @TuttoMercatoWeb: Scontro Conte-Tuchel, la FA squalifica l'allenatore del Chelsea. Per l'italiano solo una multa - nessunoindietro : RT @UnoNemoNessuno: PICCOLO SCONTRO GENERAZIONALE - No #Conte! Voi (giovani) dovete votare il #PD perchè la legge dice che sennò vince la… - TuttoMercatoWeb : Scontro Conte-Tuchel, la FA squalifica l'allenatore del Chelsea. Per l'italiano solo una multa -