(Di venerdì 19 agosto 2022)Global ha rinnovato l’acquisto dei diritti tv dellaLeague negli Stati Uniti, siglando un accordo del valore di oltre 1,5 miliardi di dollari in sei anni (poco meno di 1,5 miliardi di euro). Lo riporta Bloomberg, spiegando che l’emittente ha più che raddoppiato le dimensioni del suo precedente contratto in segno della L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

sportli26181512 : #Governance #Notizie La UEFA sfrutta la nuova Champions: da Paramount 1,5 mld: Paramount Global ha rinnovato l’acqu… - CalcioFinanza : La #UEFA 'sfrutta' già la nuova #Champions: da Paramount 1,5 miliardi per i diritti tv negli #USA. Intesa a cifre p… - HouseofASRoma : C’è Pellegrini ma non leggo Milinkovic e Immobile, è evidente che la Roma sfrutta gli agganci daabbbanga con la UEFA -

Calcio e Finanza

Al 62' la traversa nega la gioia del gol a Casemiro, al 65' invece Benzemaun assist di Vinicius e sigla il 2 - 0 con un tiro centrale che sorprende Trapp. La rivincita della finale di Coppa ...... ma con la perdita di energie dovuta all'inizio dei gironi delle competizioni, anch'essi ... allenatore che difficilmente nonle sostituzioni durante le partite, ma che si troverà a far ... La UEFA sfrutta la nuova Champions: da Paramount 1,5 mld per i diritti Champions diritti tv USA, l'emittente ha siglato un accordo dal valore più che doppio per la Champions negli USA dal 2024 al 2030 ...È il quarto trionfo per Carlo Ancelotti (che di trofei in totale ne ha vinti 23) che aggiorna il libro dei record e stacca Guardiola, fermo a quota tre ...