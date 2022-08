Jesse Eisenberg: "Un mio ritorno in DC? Sarei (piacevolmente) scioccato se avvenisse" (Di venerdì 19 agosto 2022) Jesse Eisenberg non esclude un potenziale ritorno in casa DC (o un debutto nel MCU), ma dubita che accadrebbe. Jesse Eisenberg di nuovo in un progetto DC? All'attore non sembra molto probabile, tanto che si direbbe scioccato se accadesse, ma non esclude del tutto un ritorno nel mondo dei cinecomic (nemmeno quelli Marvel). Nonostante non sia un fan del genere, Jesse Eisenberg ha interpretato con grande impegno e dedizione il personaggio di Lex Luthor nello Snyderverse, e si è anche divertito un mondo nel farlo, nonostante il responso dei un'ampia fetta del pubblico e della critica ai film (e in alcuni casi alla sua performance), per cui quando gli chiedono se pensa che tornerà mai a lavorare in uno … Leggi su movieplayer (Di venerdì 19 agosto 2022)non esclude un potenzialein casa DC (o un debutto nel MCU), ma dubita che accadrebbe.di nuovo in un progetto DC? All'attore non sembra molto probabile, tanto che si direbbese accadesse, ma non esclude del tutto unnel mondo dei cinecomic (nemmeno quelli Marvel). Nonostante non sia un fan del genere,ha interpretato con grande impegno e dedizione il personaggio di Lex Luthor nello Snyderverse, e si è anche divertito un mondo nel farlo, nonostante il responso dei un'ampia fetta del pubblico e della critica ai film (e in alcuni casi alla sua performance), per cui quando gli chiedono se pensa che tornerà mai a lavorare in uno …

