In Daydreamer è Mithat | zio della protagonista | l’attore fuori dal set ha un aspetto molto diverso

Leggi su sologossip

(Di venerdì 19 agosto 2022) Lo ricordate in? Ha interpretatoAydin, lo zio di Sanem e Leyla, ecco com’è oggiè una serie turca che ha avuto un successo impressionante nel nostro paese e in tutti i paesi dove è stata trasmessa. I telespettatori si sono lasciati coinvolgere dalla storia d’amore tra Can e Sanem, interpretati L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.