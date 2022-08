Hertha Berlino, UFFICIALE: un difensore in Spagna (Di venerdì 19 agosto 2022) Omar Alderete è un nuovo calciatore del Getafe. Il difensore paraguaiano lascia l'Hertha Berlino con la formula del prestito con... Leggi su calciomercato (Di venerdì 19 agosto 2022) Omar Alderete è un nuovo calciatore del Getafe. Ilparaguaiano lascia l'con la formula del prestito con...

sowmyasofia : RT @periodicodaily: Borussia Monchengladbach vs Hertha Berlino – pronostico e possibili formazioni #bundesliga #19agosto - periodicodaily : Borussia Monchengladbach vs Hertha Berlino – pronostico e possibili formazioni #bundesliga #19agosto - Calciodiretta24 : Monchengladbach - Hertha Berlino: diretta live e risultato in tempo reale - GiancarloMazz18 : @M1sha13 NOTIZIA DA VERIFICARE : Si dice che il Milan stia chiudendo per la sensazionale mossa da $ 25 milioni per… - GiancarloMazz18 : @Danilo73649955 NOTIZIA DA VERIFICARE : Si dice che il Milan stia chiudendo per la sensazionale mossa da $ 25 milio… -