Giovanni Ciacci al GF Vip 7? La LILA difende la sua scelta

Giovanni Ciacci è uno dei concorrenti ufficiali della settima edizione del Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini, attraverso questa scelta, ha voluto lasciare un messaggio ben preciso. Lo stylist, infatti, sarà il primo gieffino sieropositivo nella storia del programma. La Lega Italiana per la Lotta contro l'Aids (LILA) ha accolto con gioia la decisione della produzione. Nonostante questo, non sono mancate le polemiche. Grande Fratello Vip 7, la LILA dalla parte di Giovanni Ciacci: "La discriminazione uccide" Il Grande Fratello Vip è uno dei reality più amati e seguiti della televisione italiana. I concorrenti, grazie alla loro partecipazione, possono lanciare dei messaggi ben precisi. In una lunga intervista per il settimanale Chi, la LILA ha ...

