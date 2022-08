Elezioni | La Regina | ' mai messo in discussione Stato Israele | post satirico per cui mi scuso'

(Di venerdì 19 agosto 2022) Roma, 19 ago. (Adnkronos) - "'Il Giornale' di oggi mi accusa di negare l'esistenza dellodi, richiamando un meme che distrattamente e superficialmente ho rilanciato in un gruppo privato. Si trattava insomma di satira, non di una posizione politica. Un gesto comunque sbagliato, per cui chiedo scusa. Ma voglio essere chiaro, non ho maiin dubbio la legittimità dellodi, né in passato né mai, né il suo diritto a esistere”. Lo puntualizza Raffaele La, capolista del Pd alla Camera nel collegio plurinominale della Basilicata.

RobertoSignore7 : RT @Andrea89721850: Sul suo profilo Twitter Raffaele La Regina, segretario regionale del Pd lucano e capolista alle prossime elezioni, si d… - Andrea89721850 : Sul suo profilo Twitter Raffaele La Regina, segretario regionale del Pd lucano e capolista alle prossime elezioni,… - TomNodari : @Disagiovanile @EnricoLetta @SilviaRoggiani @Marco_Sarra @CaterinaCerroni @RaffaeleLaRegin @ScarpaRachele Rachele S… - SassiLive : CANDIDATI PD PER ELEZIONI POLITICHE 2022, VERRASTRO (PD BASILICATA) ATTACCA SEGRETARIO REGIONALE LA REGINA - AntennaSud : Elezioni: il PD Basilicata esclude Pittella e candida La Regina e De Filippo -

... segretario regionale del Pd lucano, tra i quattro capilista under 35 scelti da Enrico Letta per rappresentare il rinnovamento del partito alle prossimepolitiche del 25 settembre. La,...La carta costituzionale prenderà il posto dei rotoloninei cessi pubblici per farne l'uso ... Avrebbe ripetuto il pieno mandato dopo ledel 2008, se nel 2011 non si fosse abbattuto il ...Roma, 19 ago. (Adnkronos) – “‘Il Giornale’ di oggi mi accusa di negare l’esistenza dello Stato di Israele, richiamando un meme che distrattamente e superficialmente ho rilanciato in un gruppo privato.Roma, 19 ago. (Adnkronos) – “Sono molto gravi i post antisemiti del nuovo capolista del Pd in Basilicata e attuale coordinatore regionale del partito di Enrico Letta, riportati oggi da un importante q ...