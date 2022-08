(Di venerdì 19 agosto 2022)da: ilper tutti gli abbonatiche hanno riscontrato problemi durante la diretta delle partite della prima giornata di Serie A. E’ l’accordo raggiunto dalla Sottosegretaria di Stato Valentina Vezzali con la piattaforma, il Ministero dello Sviluppo Economico, l’Agcom e la Lega Calcio per indennizzare i cittadini dopo i disservizi. Ilarriverà all’abbonato entro i prossimi 15 giorni epari al 50% del valore mensile dell’abbonamento (tra 10 e 20 euro, a seconda del canone che si paga al mese), quindi il doppio di quanto previsto dall’Agcom. “Ringrazio sentitamente tutti i partecipanti per lo spirito concreto e costruttivo che ha caratterizzato la ...

Cagliari_1920 : Disservizi DAZN, il Codacons non ci sta: «Devono rimborsare un intero mese» #cagliaricalcio - ParliamoDiNews : DAZN: rimborso per tutti gli abbonati - - GianlucaOdinson : Problemi DAZN, ufficiale il rimborso automatico dopo i disservizi del 1° weekend di Serie A - Eurosport - infoitsport : DAZN, il Codacons rilancia: chiesto il rimborso di un intero mese - davidemaggio : RT @fabiofabbretti: #DAZN, il rimborso sarà automatico. Nessun modulo da compilare -

Ildi metà abbonamento promesso dadopo l'ennesima odissea per gli abbonati dello scorso fine settimana non basta al Codacons, che lo definisce 'un contentino'. Attraverso una nota l'...... ma i vertici di- unica emittente titolare in esclusiva di tutti i diritti del massimo campionato - hanno chiesto pubblicamente scusa, predisponendo anche unper chiunque avesse vista ...Molti abbonati a DAZN hanno subito diversi disservizi nella scorsa giornata di campionato e la piattaforma ha deciso di rimborsarli ...Il Codacons chiede quindi un rimborso pari almeno a un intero canone mensile (29,99 euro o 39,99 euro), in modo automatico e senza bisogno di avanzare richieste o spedire moduli di sorta, direttamente ...