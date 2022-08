Centrodestra | Carlo Nordio si candida | non posso sottrarmi

(Di venerdì 19 agosto 2022) "Dopo aver per scritto, per oltre 25 anni, sulle criticità della nostra giustizia e sulla necessità di rimedi urgenti in senso garantista e liberale - motiva- la rinuncia a intervenire ...

Con una lettera al gazzettino, giornale col quale collabora da 25 anni, l'ex procuratore... Il nome di Nordio era nella rosa di candidati al quirinale delsu indicazione appunto di ...Per Giorgia Meloni potrebbe costituire il raccordo ideale fra ile il Terzo Polo diCalenda e Matteo Renzi. Marcello Pera, ex presidente del Senato, sarà nelle liste di Fratelli d'Italia, anche se ancora al Fatto Quotidiano mantiene la cautela di ...Con una lettera al gazzettino, giornale col quale collabora da 25 anni, l'ex procuratore Carlo Nordio conferma che si candiderà ... Il nome di Nordio era nella rosa di candidati al quirinale del ...Venezia, 19 ago. (askanews) - 'Dopo aver per scritto, per oltre 25 anni, sulle criticità della nostra giustizia e sulla necessità di rimedi ...