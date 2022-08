C'è stato un violento incendio sul monte Epomeo di Ischia (Di venerdì 19 agosto 2022) AGI - È stato domato l'incendio divampato nella serata di giovedì sul monte Epomeo nell'isola di Ischia. L'ampio fronte del rogo, sviluppato in vari punti, ha occupato per diverse ore due squadre dei vigili del fuoco oltre ai volontari della protezione civile. Le operazioni di spegnimento, iniziate intorno alle 21 di ieri si sono concluse all'alba Le fiamme alte, ben visibili anche a distanza, sono divampate sul versante nord occidentale del promontorio che domina l'isola. Un altro rogo di vaste dimensioni e nella stessa zona aveva bruciato, lo scorso 7 agosto, una vasta area di macchia mediterranea. Leggi su agi (Di venerdì 19 agosto 2022) AGI - Èdomato l'divampato nella serata di giovedì sulnell'isola di. L'ampio fronte del rogo, sviluppato in vari punti, ha occupato per diverse ore due squadre dei vigili del fuoco oltre ai volontari della protezione civile. Le operazioni di spegnimento, iniziate intorno alle 21 di ieri si sono concluse all'alba Le fiamme alte, ben visibili anche a distanza, sono divampate sul versante nord occidentale del promontorio che domina l'isola. Un altro rogo di vaste dimensioni e nella stessa zona aveva bruciato, lo scorso 7 agosto, una vasta area di macchia mediterranea.

