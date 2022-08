CALCIOMERCATO INTER, PSG ALL’ASSALTO PER SKRINIAR (Di venerdì 19 agosto 2022) La telenovela non è affatto finita, c’era semplicemente stata una pausa. Milan SKRINIAR è andato in campo a Lecce per l’esordio stagionale dell’INTER, ma anche in quella circostanza, come per tutta l’estate, è rimasto in silenzio, senza giurare amore eterno ai nerazzurri. Così adesso il Psg è tornato alla carica e a quanto pare proverà fino all’ultimo istante l’assalto al difensore slovacco, obiettivo prioritario per il tecnico Galtier. CALCIOMERCATO INTER SKRINIAR IN BILICO Milan SKRINIAR ha un contratto in scadenza nel 2023, la prossima estate. Questo significa che il coltello dalla parte del manico ce l’ha più lui che l’INTER: se il giocatore dovesse esprimere la propria preferenza per il Psg, è chiaro che a quel punto i nerazzurri potrebbero decidere di cederlo, ... Leggi su sportnews.snai (Di venerdì 19 agosto 2022) La telenovela non è affatto finita, c’era semplicemente stata una pausa. Milanè andato in campo a Lecce per l’esordio stagionale dell’, ma anche in quella circostanza, come per tutta l’estate, è rimasto in silenzio, senza giurare amore eterno ai nerazzurri. Così adesso il Psg è tornato alla carica e a quanto pare proverà fino all’ultimo istante l’assalto al difensore slovacco, obiettivo prioritario per il tecnico Galtier.IN BILICO Milanha un contratto in scadenza nel 2023, la prossima estate. Questo significa che il coltello dalla parte del manico ce l’ha più lui che l’: se il giocatore dovesse esprimere la propria preferenza per il Psg, è chiaro che a quel punto i nerazzurri potrebbero decidere di cederlo, ...

MarcoBovicelli : “Emozionato, prontissimo a cominciare”: eccolo Cesare #Casadei in partenza in questi minuti da Milano per Londra, i… - DiMarzio : #Inter, contatti col @ChelseaFC per #Chalobah. Prima apertura della @OfficialSSLazio per il prestito di #Acerbi - Gazzetta_it : Assalto Psg a Skriniar: l'Inter fa muro. Via solo per 90 milioni #calciomercato - jorisdebusscher : RT @Domenic36396232: Su Eddie #Salcedo, in uscita dall'#Inter, anche #HellasVerona ( sarebbe un ritorno ) e #Udinese #Calciomercato #Stay… - Fantacalcio : UFFICIALE - Inter, ceduto Casadei al Chelsea: il comunicato -