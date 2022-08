Cade da cavallo, Patrizio Tupone muore dopo due mesi e mezzo di coma: non aveva il casco (Di venerdì 19 agosto 2022) Una caduta da cavallo si è rivelata fatale per Patrizio Tupone , morto dopo due mesi e mezzo di coma nel reparto di Rianimazione dell'ospedale di Pescara . Patrizio Tupone aveva 63 anni e viveva a ... Leggi su leggo (Di venerdì 19 agosto 2022) Una caduta dasi è rivelata fatale per, mortoduedinel reparto di Rianimazione dell'ospedale di Pescara .63 anni e viveva a ...

