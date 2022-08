Bonus Famiglie, 150€ senza ISEE dal Comune: requisiti e come fare domanda (Di venerdì 19 agosto 2022) Ancora Bonus e agevolazioni. Questa volta il contributo è di 150 euro per le Famiglie e si tratta di una iniziativa particolare, non erogata dall’Inps. In più, non serve l’ISEE. Si tratta di un regalo del Comune di appartenenza a condizione che in famiglia ci sia un componente che non superi una certa soglia anagrafica. Mettere al mondo un bambino comporta un impegno di spesa notevole, per l’acquisto dei pannolini almeno fino al compimento dei tre anni del piccolo. A parte il sostegno dell’Inps, non bisogna, però, tralasciare il ruolo degli Enti locali nel dare sostegno alle Famiglie. Interessante è l’aiuto offerto dai Comuni sotto forma di Bonus famiglia ai nuclei familiari con figli a carico in tenera età proprio per ammortizzare la spesa legata all’acquisto di pannolini. Un ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 19 agosto 2022) Ancorae agevolazioni. Questa volta il contributo è di 150 euro per lee si tratta di una iniziativa particolare, non erogata dall’Inps. In più, non serve l’. Si tratta di un regalo deldi appartenenza a condizione che in famiglia ci sia un componente che non superi una certa soglia anagrafica. Mettere al mondo un bambino comporta un impegno di spesa notevole, per l’acquisto dei pannolini almeno fino al compimento dei tre anni del piccolo. A parte il sostegno dell’Inps, non bisogna, però, tralasciare il ruolo degli Enti locali nel dare sostegno alle. Interessante è l’aiuto offerto dai Comuni sotto forma difamiglia ai nuclei familiari con figli a carico in tenera età proprio per ammortizzare la spesa legata all’acquisto di pannolini. Un ...

