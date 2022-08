Beppe Fiorello spiazza tutti e confessa | Nascondo un segreto | ecco i dettagli

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di venerdì 19 agosto 2022) Stanno circolando in rete alcune dichiarazioni diche riguardano unche custodirebbe gelosamente. Vediamo di cosa si tratta Il buonè di sicuro uno degli attori di maggior rilievo del panorama televisivo italiano. Alle sue spalle ha una grande carriera ma non sempre i giornali gli rivolgono la loro attenzione per i suoi successi professionali. Recentemente, infatti, si è parlato di lui per una vicenda che ha riguardato alcuni suoi fan poco graditi. Sul suo account social, diversi suoi follower gli hanno contestato duramente la presenza ad un evento a cui ha preso parte orgogliosamente. L’attore e showman ha partecipato a “Una voce per Padre Pio” e, come al solito, ha fatto un figurone. Pochi giorni dopo, però, è stato anche fra gli ospiti d’onore del Palermo ...