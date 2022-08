Asilo nido obbligatorio, Bonaccini: “Chi lo frequenta poi è più bravo, si vede dalle prove Invalsi”. Lega: “Figli non sono di proprietà dello Stato. Decidano i genitori” (Di venerdì 19 agosto 2022) Al TG2 Post interviene il presidente dell'Emilia Romagna, Stefano Bonaccini. L'esponente dem parla anche di scuola e dei servizi educativi per la fascia 0-3 anni. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 19 agosto 2022) Al TG2 Post interviene il presidente dell'Emilia Romagna, Stefano. L'esponente dem parla anche di scuola e dei servizi educativi per la fascia 0-3 anni. L'articolo .

