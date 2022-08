Viabilità Roma Regione Lazio del 18-08-2022 ore 10:30 (Di giovedì 18 agosto 2022) Viabilità DEL 18 AGOSTO 2022 ORE 10.20 FLAVIA DONDOLINI BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio INIZIAMO DA UN INCIDENTE AVVENUTO SULL’A1 Roma FIRENZE. AL MOMENTO CI SONO CODE VERSO FIRENZE TRA LA DIRAMAZIONE Roma NORD E PONZANO RomaNO SULLO STESSO TRATTO SEMPRE VERSO NORD SONO ATTIVI DEI LAVORI CHE IMPONGONO IL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA FORTI RAFFICHE DI VENTO SU ALCUNE STRADE DELLA Regione L’INVITO ALLA MASSIMA ATTENZIONE ALLA GUIDA E A MODERARE LA VELOCITA’ PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO A Roma RIPRISTINATE SULL’INTERA TRATTA CON RESIDUI RITARDI LE LINEE TRAM 5-14 E 19. PER IL TRASPORTO FERROVIARIO, DA DOMANI 19 AGOSTO AL VIA I CANTIERI SULLA FL1 ORTE FIUMICINO AEROPORTO, CON ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 18 agosto 2022)DEL 18 AGOSTOORE 10.20 FLAVIA DONDOLINI BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO DA UN INCIDENTE AVVENUTO SULL’A1FIRENZE. AL MOMENTO CI SONO CODE VERSO FIRENZE TRA LA DIRAMAZIONENORD E PONZANONO SULLO STESSO TRATTO SEMPRE VERSO NORD SONO ATTIVI DEI LAVORI CHE IMPONGONO IL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA FORTI RAFFICHE DI VENTO SU ALCUNE STRADE DELLAL’INVITO ALLA MASSIMA ATTENZIONE ALLA GUIDA E A MODERARE LA VELOCITA’ PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO ARIPRISTINATE SULL’INTERA TRATTA CON RESIDUI RITARDI LE LINEE TRAM 5-14 E 19. PER IL TRASPORTO FERROVIARIO, DA DOMANI 19 AGOSTO AL VIA I CANTIERI SULLA FL1 ORTE FIUMICINO AEROPORTO, CON ...

