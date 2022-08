Ultime Notizie Roma del 18-08-2022 ore 14:10 (Di giovedì 18 agosto 2022) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione alla microfono Giuliano Ferrigno essere primo piano vertice tra il segretario generale dell’ONU Antonio guterres è il presidente ucraino zielinski è il presidente turco erdogan l’obiettivo dell’incontro e trovare soluzione diplomatica al conflitto tra Mosca e chi è Fede il funzionamento dei corridoi nel Mar Nero per l’esportazione di cereali dai porti ucraini il presidente turco in viaggio verso Leopoli nell’ovest del paese dopo un incontro bilaterale e unilaterale a cui parteciperà anche il router è prevista una conferenza stampa congiunta torniamo in Italia è la politica riunione dei partiti del centrodestra a Roma per discutere della divisione dei collegi tra candidati e candidate in vista delle elezioni del prossimo 25 settembre mi confronto sulle liste nella quali zione ancora in alto ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 18 agosto 2022)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione alla microfono Giuliano Ferrigno essere primo piano vertice tra il segretario generale dell’ONU Antonio guterres è il presidente ucraino zielinski è il presidente turco erdogan l’obiettivo dell’incontro e trovare soluzione diplomatica al conflitto tra Mosca e chi è Fede il funzionamento dei corridoi nel Mar Nero per l’esportazione di cereali dai porti ucraini il presidente turco in viaggio verso Leopoli nell’ovest del paese dopo un incontro bilaterale e unilaterale a cui parteciperà anche il router è prevista una conferenza stampa congiunta torniamo in Italia è la politica riunione dei partiti del centrodestra aper discutere della divisione dei collegi tra candidati e candidate in vista delle elezioni del prossimo 25 settembre mi confronto sulle liste nella quali zione ancora in alto ...

