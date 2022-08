Tragedia in discoteca, muore a 26 anni per un malore. La sorella furiosa: "Ora tacete" (Di giovedì 18 agosto 2022) Tragedia nella notte nella discoteca "El Paso" di via Missiroli a Latina. Una ragazza di 25 anni, Francesca Testana, originaria di Aprilia, è morta all'improvviso a causa di un malore. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma per la 25enne non c'è stato niente da fare. Secondo quanto ipotizzato dai sanitari si è trattato di un arresto cardiaco, come refertato dal personale medico. La ragazza è madre di due bambini. Sul caso sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della Compagnia di Latina. Informata la procura. Attesi gli esiti dell'esame autoptico. La Tragedia si è consumata poco dopo l'una di notte. Francesca, in compagnia di amici di Aprilia, stava ballando quando improvvisamente è crollata a terra ed ha perso i sensi. «È stato un episodio fulmineo - raccontano al ... Leggi su iltempo (Di giovedì 18 agosto 2022)nella notte nella"El Paso" di via Missiroli a Latina. Una ragazza di 25, Francesca Testana, originaria di Aprilia, è morta all'improvviso a causa di un. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma per la 25enne non c'è stato niente da fare. Secondo quanto ipotizzato dai sanitari si è trattato di un arresto cardiaco, come refertato dal personale medico. La ragazza è madre di due bambini. Sul caso sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della Compagnia di Latina. Informata la procura. Attesi gli esiti dell'esame autoptico. Lasi è consumata poco dopo l'una di notte. Francesca, in compagnia di amici di Aprilia, stava ballando quando improvvisamente è crollata a terra ed ha perso i sensi. «È stato un episodio fulmineo - raccontano al ...

