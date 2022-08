Traffico Roma del 18-08-2022 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 18 agosto 2022) LuceverdeBuon pomeriggio e Ben ritrovati all’ascolto diverse ancora le segnalazioni di incendio nella capitale alimentati anche dal vento forte ancora chiuso per incendio il tratto di via Merulana tra via Labicana e largo Brancaccio incendio anche in via della Magliana all’altezza dell’incrocio con via Portuense strada chiusa e deviazioni in atto chiuso per un incendio il tratto della via Tuscolana altezza dell’incrocio con via di Vermicino per la rimozione di alberi caduti in viale Carlo Felice è chiuso il tratto tra piazza di Porta San Giovanni Piazza di Santa Croce in Gerusalemme chiusura tempo anche in via Leonardo Bufalini in prossimità dell’incrocio con via Casilina per rami già accaduti o pericolanti sospeso lo ricordiamo per un incendio in prossimità dei Binari il servizio della linea ferroviariaFiumicino aeroporto tra Ponte ...