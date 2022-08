Sotto il Cielo del Castello di Santa Severa 2022 con Michele Bravi | Francesca Reggiani

Leggi su spettacolo.eu

(Di giovedì 18 agosto 2022)ildeldicontinua con i live die molti altri Continuano gli appuntamenti di agosto diildeldi, rassegna promossa dalla Regione Lazio e organizzata dalla società regionale LAZIOcrea in collaborazione con ATCL – Circuito Multidisciplinare del Lazio, tra musica, teatro, sport e appuntamenti a contatto con la natura, per tutti, grandi e più piccoli. Dopo i concerti di Angelo Branduardi e di Aka 7even, è tempo oggi del live dicon Gatta Morta, one-woman-show che in 90 minuti ...