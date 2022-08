She-Hulk, la star Mark Ruffalo: "World War Hulk? Sapete dove trovarmi" (Di giovedì 18 agosto 2022) Un film su World War Hulk? Se ne parla da anni, ma che ne pensa la star She-Hulk: Attorney at Law Mark Ruffalo? La star di She-Hulk: Attorney at Law Mark Ruffalo ha affermato di essere sempre disponibile nel caso ai Marvel Studios decidano di fare un film su World War Hulk. Sono anni ormai che i fan aspettano di vedere un adattamento live-action della saga a fumetti in cinque parti scritta da Greg Pak e disegnata da John Romita Jr., World War Hulk, un evento crossover che vede il ritorno del personaggio sulla Terra dopo essere stato esiliato dagli Illuminati, e stando ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 18 agosto 2022) Un film suWar? Se ne parla da anni, ma che ne pensa laShe-: Attorney at Law? Ladi She-: Attorney at Lawha affermato di essere sempre disponibile nel caso ai Marvel Studios decidano di fare un film suWar. Sono anni ormai che i fan aspettano di vedere un adattamento live-action della saga a fumetti in cinque parti scritta da Greg Pak e disegnata da John Romita Jr.,War, un evento crossover che vede il ritorno del personaggio sulla Terra dopo essere stato esiliato dagli Illuminati, e stando ...

_DrCommodore : Alessandra Amoroso come She-Hulk per promuovere la serie - - SocialArtistOF2 : Fuori OGGI su Disney+ #SheHulkAttorneyAtLaw. - liiightsup : vado a vedere nell’ordine -l’audizione di lou -le altre inedite che ancora non ho visto -she hulk - Iovexharry : Inizio she hulk a dopo Poi dico - CinespazioBlog : Uno dei poster rilasciati in occasione dell'uscita oggi su #disneyplus di #shehulk! Al link tutte le info ??… -