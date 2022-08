She-Hulk: Chris Evans commenta la scena post-credit del primo episodio (Di giovedì 18 agosto 2022) Chris Evans è intervenuto su Twitter per commentare il primo episodio della serie She-Hulk, arrivata su Disney+. Il primo episodio di She-Hulk ha spinto Chris Evans a commentare la scena post-credit in cui si accenna alla vita di Captain America. La notizia contiene, ovviamente, degli , quindi non proseguite se non volete anticipazioni. La protagonista di She-Hulk: Attorney at Law Jennifer Walters, interpretata da Tatiana Maslany, trascorre infatti molto tempo a interrogare il cugino Bruce Banner, ruolo affidato nuovamente a Mark Ruffalo, sulla vita sessuale di Steve Rogers. L'avvocato ha infatti deciso che vuole ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 18 agosto 2022)è intervenuto su Twitter perre ildella serie She-, arrivata su Disney+. Ildi She-ha spintore lain cui si accenna alla vita di Captain America. La notizia contiene, ovviamente, degli , quindi non proseguite se non volete anticipazioni. La protagonista di She-: Attorney at Law Jennifer Walters, interpretata da Tatiana Maslany, trascorre infatti molto tempo a interrogare il cugino Bruce Banner, ruolo affidato nuovamente a Mark Ruffalo, sulla vita sessuale di Steve Rogers. L'avvocato ha infatti deciso che vuole ...

