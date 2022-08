Scamacca gol: la prima gioia dell'azzurro con il West Ham (Di giovedì 18 agosto 2022) Il primo gol \''inglese\'' arriva contro il Viborg, in Conference League. Colpo di testa e palla in rete. La gioia dell'ex attaccante del Sassuolo a ... Leggi su video.gazzetta (Di giovedì 18 agosto 2022) Il primo gol \''inglese\'' arriva contro il Viborg, in Conference League. Colpo di testa e palla in rete. La'ex attaccante del Sassuolo a ...

DiMarzio : #UECL I Primo gol in maglia @WestHam per Gianluca #Scamacca - UEFAcom_it : ??? Primo gol con la maglia del @WestHam per Gianluca Scamacca ?? #UECL - CB_Ignoranza : Intanto è arrivato il primo gol di Scamacca con il West Ham in Conference League. Vai Scamaccone insegna a questi… - ACMilan_KaKa22 : RT @UEFAcom_it: ??? Primo gol con la maglia del @WestHam per Gianluca Scamacca ?? #UECL - serieAnews_com : ?? #westhamvsviborg , arriva in #ConferenceLeague la prima rete di #Scamacca con il club di #PremierLeague ! Esulta… -