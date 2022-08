Pozzuoli | divieto di balneazione tra Arco Felice e Lucrino

CronacaFlegrea : Arriva la stretta di Ferragosto, a Pozzuoli scatta il divieto di accesso alle spiagge libere -

NapoliToday

... prima di sbarcare a Vicenza nel 2021 passa per Roma, Cassino e. Le parole di Simone ... per l'uomo scatta il "di accesso alle aree urbane".... Perde il controllo dell'auto e si ...Il sindaco di, Luigi Manzoni, ha firmato un'ordinanza che prevede ildi balneazione dopo i prelievi effettuati dall'Arpac. E' vietato fare il bagno in un tratto di mare lungo 899 metri che va dall'... Pozzuoli, divieto di transito nel tunnel "Montenuovo-Arco Felice-Lucrino" per verifiche ispettive POZZUOLI - Il Comune di Pozzuoli e la Pro Loco Pozzuoli, in collaborazione con il Comitato dei Pescatori di Pozzuoli e la Parrocchia Santa Maria delle Grazie presentano il Pennone a Mare – Palo di Sap ...POZZUOLI - Il mare di Licola torna ad essere balneabile. E' quanto emerge dalle analisi effettuate dall'Arpac in seguito ai prelievi eseguiti in mare nei giorni scorsi. Lo specchio d'acqua interessato ...