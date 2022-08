Playstation Plus settembre 2022: quali giochi saranno gratuiti per PS4 e PS5? (Di giovedì 18 agosto 2022) quali potrebbero essere i giochi gratuiti Playstation Plus per il prossimo mese di settembre per PS4 e PS5? Fare previsioni non è semplicissimo, dato che di recente Sony ci ha abituati ad una certa imprevedibilità. Tuttavia, stando ai rumors, per settembre 2022 il colosso nipponico potrebbe avere in serbo delle novità davvero interessanti. Tra i giochi gratis Playstation Plus potrebbe infatti figurare anche The Crew 2, il racing game di Ubisoft che non sembra avere più quell’imponente spinta di qualche tempo fa. Anche per questo la scelta di inserirlo tra i giochi gratuiti di settembre può rivelarsi particolarmente azzeccata, ... Leggi su esports247 (Di giovedì 18 agosto 2022)potrebbero essere iper il prossimo mese diper PS4 e? Fare previsioni non è semplicissimo, dato che di recente Sony ci ha abituati ad una certa imprevedibilità. Tuttavia, stando ai rumors, peril colosso nipponico potrebbe avere in serbo delle novità davvero interessanti. Tra igratispotrebbe infatti figurare anche The Crew 2, il racing game di Ubisoft che non sembra avere più quell’imponente spinta di qualche tempo fa. Anche per questo la scelta di inserirlo tra idipuò rivelarsi particolarmente azzeccata, ...

